PRO TORK luta pela ponta no Paranaense Enduro/Regularidade

Jony Jachtchechen representa a Pro Tork Racing Team nas nona e décima etapas do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade, que acontecem neste domingo, dia 17, na cidade de Palmeira. O piloto é o segundo colocado na disputa da categoria Master e vai em busca de vitória para subir na classificação.

O percurso será de aproximadamente 150 quilômetros, passando por estradas secundárias e trilhas na região, incluindo o município de Campo Largo. Jony tem a vantagem de treinar pelo local e se mostra confiante na busca por um bom resultado para a equipe.

“Estou animado com essa prova, já que sou bem familiarizado com o tipo de terreno. Vamos andar pela Serra de São Luiz do Purunã, um local com bastante umidade. Espero dar o meu melhor, sem arriscar muito. Estou focado na briga pelo título da temporada”, explica.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.