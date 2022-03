Pro Tork assume liderança no Catarinense de Velocross

Os pilotos Pro Tork comemoram um bom desempenho na segunda etapa do Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross, realizada no fim de semana, dias 5 e 6 de março, em uma pista especialmente preparada no Terra Motoclube, no município de Papanduva, localizada na região norte do estado.

Um dos destaques foi Luciano “Boca” de Oliveira, entre as motocicletas importadas. Na disputa da categoria VX3 Especial, o atleta foi o segundo colocado na corrida, mas com o resultado assumiu a ponta na classificação. Ele ainda encarou a VX1, na qual acabou com a quarta colocação.

Já entre as motos nacionais, a Pro Tork Racing Team SC mandou ver com Denilson Favero Júnior, que venceu a Estreante Nacional, alcançando o primeiro lugar na tabela. A nova equipe ainda subiu ao pódio com Cristian da Silva – o Pirikito, quinto na Nacional 250 Pró, e Emerson Varela, quinto na VX3 Nacional.

De volta as suas cidades, os competidores retomam o treinamento focados na terceira etapa da temporada 2022. Ela está programada para acontecer nos dias 21 e 22 de maio, em Itapema. As inscrições serão abertas em breve através do site: www.eventos.sportbay.com.br.

