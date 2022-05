Domínio Moto Show e Pro Tork Arte em SC

A Pro Tork Arte e Domínio Moto Show é presença confirmada em mais uma edição do Brusque Motorcycle, encontro sul-americano de motociclistas que acontece entre os dias 20 e 22 de maio, no Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, localizado na cidade catarinense de Brusque.

Utilizando oito motos de 125 a 1000 cilindradas especialmente preparadas, os quatro pilotos executam manobras radicais como saltos em arcos de fogo, pirâmides, empinadas e derrapagens. Efeitos especiais e a interação com o público tornam o espetáculo ainda mais empolgante.

Na sexta-feira, eles entrarão em cena a partir das 20h30. Já no sábado serão duas apresentações, às 13h30 e às 18h30. E no domingo, para fechar com chave de ouro, às 15h. O ingresso custa R$ 25 para os dois primeiros dias e no domingo quem entrar até às 13h30 não paga.

Serviço:

O que: Pro Tork Arte e Domínio Moto Show

Quando: 20 a 22 de maio

Onde: Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, em Brusque (SC)

Quanto: Sexta e sábado – R$ 25 / Domingo – gratuito até 13h30 e após R$ 20

A Pro Tork Arte e Domínio Moto Show tem o patrocínio da NOS Energy Drink e Sportbay.