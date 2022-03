Pro Tork apresenta lançamentos no Salão das Motopeças em SP

Maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial em produção de capacetes aguarda ansiosa a 11ª edição da feira

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial em produção de capacetes, é presença confirmada na 11ª edição do Salão das Motopeças, que será realizada entre os dias 9 e 12 de março, no Pavilhão Amarelo, do Expo Center Norte, na cidade de São Paulo (SP).

O mercado aguarda o evento com expectativa, já que ele não acontece há quatro anos, devido a pandemia de Covid-19. Por isso, a marca de destaque no segmento duas rodas preparou uma série de lançamentos, entre eles, pneus, capacetes, bota off road, kit plástico, manete de freio, espelho e pisca-alerta.

A feira é organizada e promovida pela Anfamoto(Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças), sendo reconhecida como a principal do segmento no país, pois é exclusiva para profissionais do setor, fabricantes, atacadistas, lojistas, oficinas mecânicas, entidades de classe e representantes.

Os números da última edição mostram seu amadurecimento e consolidação. Foram cerca de 12 mil visitantesnos quatro dias da feira, oriundos de todo o Brasil e também de outros países, predominando a América do Sul, seguido por China e Índia. O Salão gerou perto de R$ 300 mi em negócios.