Pro Tork no pódio do Enduro/Regularidade

O Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade teve suas sétima e oitava etapas realizadas neste domingo, dia 15 de maio, durante o Enduro Equipe Iguanas. Jony Jachtchechen representou a Pro Tork na categoria principal, a Elite, levando a equipe ao pódio.

Foram aproximadamente 130 quilômetros de percurso por estradas secundárias e trilhas na região de Rio Branco do Sul e Itaperuçu. O piloto da maior fabricante de motopeças da América Latina estava indo bem na disputa da manhã, porém, após um erro de navegação a tarde, encerrou na terceira colocação.

Para Jony, foi um bom desempenho. “Rendeu pontos importantes, acredito que mantive o segundo lugar na classificação. Agora é trabalhar para a próxima, dia 17 de julho, em Palmeira. Mas antes, no fim deste mês, tenho o Brasileiro em Venda Nova do Imigrante (ES); nesta competição lidero a Over 40”, afirma.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.