Pro Tork Air Show se apresenta em evento no Paraguai (VÍDEO)

A Pro Tork Air Show é uma das atrações do Festival Aéreo, que acontece neste domingo, dia 9 de outubro, no Aeroporto Internacional Guarani, localizado em Ciudad Del Este, no Paraguai.

Douglas Lourenço é o piloto responsável pelo espetáculo radical, que tem duração aproximada de 20 minutos, e conta com mais de 15 manobras, entre elas, Looping, Parafuso e Voo Invertido.

A programação conta ainda com diversos expositores do segmento, parapente, helicóptero e muito mais. Quem curte emoção e adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto.

Serviço:

O que: Pro Tork Air Show

Onde: Ciudad Del Este – Paraguai

Quando: Domingo, 9 de outubro

A Pro Tork Air Show tem o apoio da Sportbay.