Pro Tork agita Festival de Motos em Dracena

Com hexacampeão brasileiro de wheeling na categoria principal da modalidade

Luquinha (foto), hexacampeão brasileiro de wheeling na categoria principal da modalidade, a Pro Motor, foi uma das atrações do Dracena Moto Festival 2022, que aconteceu no fim de semana, na cidade paulista que dá nome ao evento. A entrada no Estância MS foi liberada ao público.

O piloto que tem o patrocínio da Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina, agitou ainda mais a festa destinada aos apaixonados por velocidade e adrenalina. Com uma motocicleta CBR600RR especialmente preparada, ele executou diversas manobras radicais.

O piloto Pro Tork tem ainda o apoio da Sportbay.