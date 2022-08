Pro Tork abre vantagem no Brasileiro/Rally

Rafa Espíndola segue como favorito ao título da categoria Brasil no Campeonato Brasileiro de Rally Baja. O piloto Pro Tork somou mais uma vitória ao disputar o Rally de Inverno, válido pelas sétima e oitava etapas, mantendo-se invicto na temporada. A prova aconteceu no fim de semana, dias 30 e 31 de julho, em Lençóis Paulista (SP).

A aventura iniciou no sábado, com um prólogo de cinco quilômetros para definir a ordem de largada dos pilotos, seguido pela corrida composta por duas voltas de aproximadamente 95 quilômetros. Já no domingo, eles repetiram o percurso em mais um desafio valendo pontos.

O catarinense comemorou seu desempenho. “Foi um evento bem duro, travado, técnico, mas consegui vencer todos os dias na minha classe, além de ser quarto colocado na geral. Sigo invicto, abri uma boa vantagem na classificação, o que me deixa tranquilo para as próximas rodadas”, explica.

De volta a cidade de Brusque, ele terá um bom tempo para descansar e se preparar para a prova seguinte do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, programada para acontecer nos dias 8 e 9 de outubro, em Barretos. A expectativa da equipe é de mais um grande resultado.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.