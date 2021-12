PRFs treinam técnicas para condução de viaturas

Visa a segurança dos policiais em acompanhamentos táticos

Conduzir um veículo está na essência do trabalho do policial rodoviário federal, uma atividade realizada corriqueiramente, no entanto, com riscos que vão além daqueles do trânsito cotidiano. Os deslocamentos de emergência e os acompanhamentos táticos são frequentes e neles o policial precisa cumprir sua tarefa, mas sempre preservando a segurança e a integridade de toda a equipe e de quem que transita pela via.

A tarefa é complexa e necessita habilidade, autocontrole e decisão acertada. O treinamento é necessário, por isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) oferece aos seus agentes o Curso de Atualização Policial (CAP) na disciplina Condução Veicular Policial (CVP).

O Paraná é o primeiro estado a realizar a capacitação com veículos SUV, que estão se tornando tendência na PRF como viaturas, por serem mais apropriados ao serviço operacional. Essas viaturas devem substituir os atuais e ainda existentes sedans.

O curso no Estado iniciou para os policiais que atuam na região de Curitiba e Guarapuava e será ministrado em todas as delegacias até o mês de março. Os policiais treinam procedimentos como slalom, desvio de obstáculos e manobras evasivas. Eles são submetidos a situações emergenciais em que o autocontrole deve prevalecer para que sejam preservadas a segurança e integridade dos envolvidos.

O objetivo é fazer com que os PRFs sempre tenham em mente os riscos da condução veicular no exercício da profissão e fora dela e treinem habilidades para conduzir as viaturas conhecendo e utilizando plenamente os recursos com segurança. Além disso, a atualização visa fazer com que os agentes adquiram uma postura com enfoque na antecipação e na prevenção diante de situações de emergência, com ameaça ou violência, conforme a doutrina da PRF e os preceitos legais vigentes.

O foco é a redução na acidentalidade dos policiais e torná-los efetivamente exemplo de condutor aos cidadãos.

Curso de Atualização Policial

O Curso de Atualização Policial (CAP) é realizado pela PRF desde 2007 quando iniciou com as turmas de Armamento, Munição e Tiro, Técnicas de Abordagem Policial e Uso Diferenciado da Força. Em 2019, a disciplina de Condução Veicular Policial foi incluída, porém, devido à pandemia, pode ser executada somente agora.

O CAP oportuniza ao policial manter-se atualizado nas técnicas e táticas necessárias para a boa execução de suas funções na atuação operacional, bem como possibilita trabalhar e preparar o PRF para o período de folga e férias.