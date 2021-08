Apreendido contrabando em Guapirama(vídeo)

Ontem à noite pelo posto da PRF de Santo Antônio da Platina

Um carregamento com cerca de 400 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido, na noite de domingo (22), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A abordagem ocorreu na BR-153, no município de Guapirama, , quando a equipe percebeu a carreta parada no acostamento com pisca alerta ligado e com o motorista ao lado.

Os policiais decidiram verificar a situação e durante a abordagem o motorista se mostrou bastante nervoso, o que motivou uma fiscalização minuciosa. Ao abrir o compartimento de carga, os PRFs se depararam com grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O caminhão tinha placas falsas e durante os procedimentos de identificação constatou-se que se tratava de um veículo roubado no mês de julho no estado do Mato Grosso.