Estado presta Contas nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (30), a partir da 14h30, o secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia Junior, vai apresentar em audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná a prestação de contas do resultado contábil do Estado referente ao 1º quadrimestre de 2022

A apresentação é prevista na Lei Complementar nº 101, de maio de 2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal – que exige a demonstração e avaliação periódica do cumprimento de metas fiscais e terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo.

Juntamente com sua equipe de técnicos do Governo, o secretário detalhará durante a audiência as receitas, despesas, resultados, dívidas e limites sobre a contabilidade do Estado, além de responder aos questionamentos dos deputados.

No dia 7 de maio está prevista a prestação de Contas da Secretaria de Estado da Saúde, a partir das 9h30.