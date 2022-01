Preso traficante em bordel de Siqueira Campos

Ele estava com cocaína e crack no bolso, e era f oragido da penitenciária de Londrina

Nesta quinta-feira, dia 13, às 20h00, a Polícia Militar prendeu traficantes de Ribeirão do Pinhal, na zona de baixo meretrício, em Siqueira Campos.

A equipe ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) recebeu denúncias de que no bordel havia indivíduos de Ribeirão do Pinhal comercializando entorpecentes. Ao entrar no pátio, um outro sujeito ao ser abordado, indicou o local em que ocorria o tráfico.

Os PMs entraram no quarto, e abordaram um dos elementos, e em seu bolso estavam dois recipientes com 40 porções de cocaína, e no outro 31 pedras de crack. Na cama, uma porção de maconha.

Na identificação dele (23 anos), encontrado um mandado de prisão pelo crime de roubo, e outro por se encontrar foragido da PEL(Penitenciária Estadual de Londrina). O jovem recebeu voz de prisão e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.