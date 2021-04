Preso traficante em Ribeirão Claro

Vendia cocaína à usuários e viciados da cidade

Em diligências sobre tráfico drogas na cidade, os policiais abordaram terça-feira um elemento que estava em via pública (bairro Boa Esperança) conduzindo seu veículo. Estava acompanhado de mais um indivíduo, sendo encontrada uma porção de cocaína em posse de cada um deles.

Indagado sobre as denúncias, o alvo das diligências informou que escondia as drogas em sua casa, onde foram encontradas mais porções de cocaína e munições deflagradas, dento do seu quarto.

Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas o outro foi detido por posse da droga para consumo, o veículo também foi apreendido e foram encaminhados para Delegacia de Polícia de Ribeirão Claro.