Preso traficante de cocaína em Pinhal

Elemento estava num bar e foi identificado

Na noite desta sexta-feira (23) a Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal realizou diligências sobre tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha.

Foi dada voz de abordagem ao frequentadores de um bar, e numa das mesas havia uma blusa cujo bolso continha cinco pinos de Eppendorf* com cocaína. Ao chão, estava uma porção de maconha.

A propriedade da blusa foi identificada por um rapaz (20 anos) que de imediato assumiu o porte das substâncias.

O abordado recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com as substâncias apreendidas ao Quarto cartório do 2º BPM para a lavratura do Termo Circunstanciado de Infração Penal.

* Um tubo de Eppendorf é um pequeno tubo de plástico (vulgarmente polipropileno) com formato cilíndrico e fundo cónico, com tampa acoplada, utilizado em laboratórios de análises ou de pesquisas, para centrifugação ou congelamento ou para armazenamento. A Eppendorf, uma empresa com sede na Alemanha, desenvolve, produz e vende produtos e serviços para laboratórios em todo o mundo. Os produtos Eppendorf são utilizados em laboratórios de pesquisa acadêmica e industrial, por exemplo, em empresas das indústrias farmacêutica, biotecnológica, química e alimentícia. E também utilizados para guardar pequenas porções em pó, inclusive cocaína(pelos traficantes e viciados).