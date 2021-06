Elemento já era conhecido da PM pelo crime

Após informações de que um homem traficava na Praça da Matriz de Carlópolis, de imediato ele (26 anos) foi abordado pela PM em torno de 21h30m de domingo, dia 27.

Em busca pessoal, encontrada uma bucha de maconha e 21 pedras de crack.

Como era de conhecimento das equipes do envolvimento do bandido no tráfico de drogas na cidade e já era monitorado, foi dada a voz de prisão e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil local.