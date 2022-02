Preso platinense de 34 anos por dirigir embriagado

Condutor não obedeceu voz de abordagem e tentou fugir furando preferenciais

Nesta quarta-feira, dia 09, por volta das 23h45, a Polícia Militar prendeu homem por embriaguez no volante, em Santo Antônio da Platina.

Após denúncia anônima relatando que um veículo VW FOX, de cor vermelha, estava entregando drogas no Bairro Aparecidinho II, os policiais realizaram buscas pela cidade, e encontraram o carro com as características descritas.

O condutor (34 nos) não obedeceu a voz de abordagem, tentou fugir e furou algumas preferenciais. Foi alcançado, e com ele não estava nada ilícito, mas realizaram o teste do etilômetro que resultou 0,40 mg/l.

Diante dos fatos, foi preso em flagrante. O veículo possuía pendências, e foi recolhido.