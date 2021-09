Preso jovem de 22 anos com cocaína em Cambará

Ação policial de combate ao tráfico de drogas também recuperou TV furtada

Na manhã de sexta-feira, dia 17, por volta das 08h30, os Policiais Militares efetuaram prisão de um homem de 22 anos por Tráfico de Drogas, no Bairro São Francisco, em Cambará.

Após denúncias, a equipe se deslocou até a residência do alvo, e no quarto do sujeito localizaram: um tablete de cocaína (487 gramas); uma bucha também de cocaína; e um televisor de 43 polegada (foto abaixo) que havia sido furtado.

Diante dos fatos, o homem foi preso, o material apreendido, e o televisor (produto de furto) recuperado nesta ação policial.