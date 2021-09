Preso homem hoje por diversos crimes

Indivíduo tem 28 anos e localizado em Santo Antônio da Platina

Em patrulhamento pela rua Rua Campos Sales, e com informações privilegiadas a respeito do esconderijo de um procurado pela Justiça, a PM prendeu um homem de 28 anos às seis horas da manhã desta quarta-feira, dia primeiro, no centro de Santo Antônio da Platina.

O elemento tinha em seu desfavor um mandado de prisão pelos crimes de ameaça, causar incêndio, violação de domicílio, furto e filmar/fotografar cena de sexo envolvendo criança adolescente.

Encaminhado à 4ª Companhia de Polícia Militar para confecção de documentos cabíveis e, posteriormente, foi entregue aos agentes de cadeia pública local.