Encontra-se, no momento, à disposição da Justiça

Um jovem de 21 anos, foi preso entre as ruas Aparecido Venceslau da Silva e Antônio Teixeira de Rezende, localizadas no bairro Bela Manhã no fim de semana, em Santo Antônio da Platina.

A abordagem foi feita durante diligências sobre tráfico de drogas, quando ele foi encontrado com 11 buchas de maconha, oito buchas de cocaína e R$ 390,00.

Foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil platinense.