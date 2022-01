ACESAP avalia um aumento de 20% nas vendas do comércio

Perspectiva é de que o comércio local e regional foram beneficiados com redução da pandemia

Na projeção de Nelson de Camargo (fotos), presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, embora ainda não tenha dados conclusos, as vendas do final do ano passado foram maiores do que as do mesmo período em 2020. Ele crava em 20% a ampliação na comercialização no varejo.

Para ele, o ritmo da campanha de vacinação acelerou muito a atividade econômica, sustentada pelo consumo e pelo investimento privado, e tudo ajudou para retomada com a diminuição das restrições relacionadas à pandemia. Sua perspectiva é de que o comércio local e regional serão beneficiados da recuperação global e de uma taxa de câmbio mais controlada.

Porém, gargalos na cadeia de oferta, baixo poder aquisitivo da população, inflação e juros mais altos e incertezas na política econômica podem desacelerar o ritmo da recuperação doméstica. Ainda assim, Nelsinho tem estimativas otimistas.

“Há riscos, por exemplo, com a possibilidade de que a crise hídrica se arraste por mais tempo do que o esperado, um retorno expressivo do coronavírus e as incertezas políticas com aumento do risco fiscal e da inflação, reduzindo o crescimento do investimento”, assinalou, adicionando: “Sou esperançoso, creio que o pior já passou”.