Presa dupla após roubo em Siqueira

Tentaram mas não conseguiram fugir da PM

Na madrugada desta quinta-feira, dia 27, prisões foram realizadas na avenida Marginal, localizada no bairro das Nações, próximo ao trevo de acesso do Terminal Rodoviário de Siqueira Campos. De acordo com as informações, o caso foi registrado às 00h10m.

O trabalho policial ocorreu após um roubo, quando os elementos, portando arma de fogo, renderam as vítimas e levaram seus aparelhos celulares.

De acordo com as vítimas, os dois indivíduos saíram correndo até um VW/Voyage, momento que registraram uma fuga. Contudo, o veículo foi identificado logo em seguida. No carro encontraram os celulares roubados, maconha e um simulacro de arma de fogo(foto).

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.