Ribeirão Claro: Prefeitura/Sicredi anunciam ação no Dia da Árvore

Ação será realizada em quatro bairros do Município

A Prefeitura de Ribeirão Claro em parceria com o Sicredi Norte Sul vão promover uma ação de sustentabilidade no Dia da Árvore, comemorado no dia 21 de setembro. A cooperativa, por meio do Comitê da Mulher, Comitê Jovem e Comitê União faz a vida, vão doar 340 mudas para o plantio das espécies acácia mangium (200), flamboyant (40) e pau-fava (100).

Nesta semana, a prefeitura por meio da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente já iniciou a preparação do solo com as covas onde são depositadas as mudas. O plantio acontecerá nos bairros: Bechara II, Monte Claro I e II e Vila Osvaldo Giacóia.

Segundo o secretário da pasta, Rômulo Ribeiro Santana, o objetivo é contribuir para uma cidade mais verde. “Sabemos da importância da arborização para nossa comunidade, onde muitas crianças e idosos aproveitarão as novas áreas verdes. Agradecemos a parceria do Sicredi por meio dos Comitês, ao prefeito João Carlos Bonato e a vice Ana Maria Baggio Molini por nos apoiarem”, comenta Rômulo.

Bonato e Ana destacam que a ação de sustentabilidade promovida pelo Sicredi é de suma importância para o Município. “É uma ação que vai ficar na história de Ribeirão Claro, agradecemos ao Sicredi e aos Comitês pela parceria”, finaliza Bonato.