Prefeitura de São José da Boa Vista abre vaga para estagiário

À acadêmicos do curso de Direito

O Município de São José da Boa Vista informa que as inscrições para o processo de seleção destinado aos acadêmicos de Cursos Superiores em Direito para realizar estágio na Procuradoria do Município estão abertas.

As inscrições devem ser encaminhadas para o e-mail rh@saojosedaboavista.pr.gov.br ou então o candidato deve comparecer pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura, munido da ficha de inscrição devidamente preenchida e ainda, atendendo as condições mencionadas no item II; 5, do Edital nº 119/2022.