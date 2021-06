PR envia testes rápidos e oxímetros ao Norte Pioneiro

Objetivo é fortalecer rastreio, monitoramento e isolamento de contatos relacionados à Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde começou a enviar 85 mil testes rápidos para pesquisa do antígeno viral SARS-CoV-2 e 640 oxímetros aos municípios sede das 22 Regionais de Saúde, quatro de fronteira, além de todos os do Litoral. São 31 cidades beneficiadas.

Na região, Cornélio Procópio receberá 13 oxímetros / 1.700 testes rápidos e Jacarezinho 13 oxímetros / 1.700 testes rápidos.

O objetivo é fortalecer o rastreio, monitoramento e isolamento de contatos relacionados à Covid-19. A estratégia foi pactuada com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems/PR) e pretende reduzir o número de novos casos da doença, possibilitando que contatos próximos de confirmados possam ser testados mesmo assintomáticos, e, nos casos positivados, o oxímetro auxiliará no monitoramento do paciente.

“Estamos enfrentamento um dos piores momentos da pandemia até agora e precisamos evitar a contaminação pelo vírus. Estes insumos irão ajudar as equipes de saúde municipais a realizarem o controle e monitoramento dos casos, evitando a disseminação da doença”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Ainda segundo ele, as medidas de prevenção devem continuar, independente do avanço da vacinação. “O uso de máscaras, higienização das mãos e objetos, distanciamento social e outras testagens, ainda são ações que fazem a diferença e por isso devem ser reforçadas”, acrescentou.