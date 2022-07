PP oficializa apoio à Ratinho, lança Guto e mais 86 candidatos

Convenção promovida na manhã deste sábado

O Progressistas do Paraná realizou convenção partidária neste sábado (23), no Parque de Exposições de Londrina, e definiu as chapas de candidatos para deputados federal e estadual, lançou a candidatura de Guto Silva ao Senado e oficializou o apoio à reeleição do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

Cerca de duas mil pessoas de todas as regiões participaram do evento. O Npdiario foi o único veículo de comunicação do Norte Pioneiro presente na histórica convenção.

No total, a convenção homologou 86 candidatos que concorrerão aos cargos de deputado federal (31 nomes) e deputado estadual (55 nomes).

A presidente do Progressistas do Paraná, deputada estadual Maria Victória, destacou o protagonismo do partido no Estado e no País.

“Queremos manter a nossa base, ou quem sabe também conseguir aumentar os nossos quadros na Assembleia Legislativa do Paraná, Câmara Federal e também no Senado”, disse Maria Victoria.

A presidente também reforçou a importância do apoio do PP para a reeleição do governador do Paraná. “Apoiamos o governador Ratinho Junior porque ele demonstrou, durante todo seu mandato, uma maturidade política necessária para o desenvolvimento constante que o Paraná merece”.

O governador agradeceu o apoio da sigla e classificou as chapas do PP entre as melhores do Estado. “Estamos construindo um Paraná ainda mais forte, e o protagonismo do Progressistas é fundamental para o nosso projeto. Nós, do PSD, agradecemos muito todo o apoio. O trabalho em conjunto beneficia certamente todos os paranaenses. E quero destacar também a força da mulher paranaense, muito bem representada pela presidente Maria Victoria”, comentou.

O líder do Governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros, salientou o comprometimento e alinhamento dos candidatos do PP. “Temos chapas completas, aqui o jogo está combinado: todos são Bolsonaro e Ratinho Jr. Vamos trabalhar para vencer as eleições com Ratinho Jr no Paraná e Jair Bolsonaro na presidência”.

SENADO – O deputado estadual e ex-secretário da Casa Civil, Guto Silva, foi indicado pelo partido para concorrer ao Senado. “Percorremos todo o Paraná para poder ouvir a população e estamos preparados para o Senado, se assim for a melhor estratégia do partido para as Eleições 2022”.

A ex-governadora e conselheira da Itaipu, Cida Borghetti, destacou a força da legenda em todas as regiões e a união entre o PP e do PSD. “Temos homens e mulheres preparados para defender as causas paranaenses. E também uma grande parceria com o governador Ratinho Jr para investir e desenvolver os municípios”.

LONDRINA – O deputado federal Ricardo Barros explicou que o partido escolheu Londrina para a convenção partidária como forma de homenagem a um dos prefeitos que mais se destaca nacionalmente, e que é do Progressistas.

“Fizemos a convenção do Progressistas aqui em Londrina para homenagear o prefeito Marcelo Belinati, que é progressista e tem uma aprovação altíssima graças ao seu ótimo trabalho como prefeito do segundo maior município do Estado do Paraná”, disse.

“É uma honra muito grande a convenção acontecer em Londrina, é a primeira vez que uma convenção estadual acontece no interior do Estado, e isso representa muito para nós”, disse o prefeito Belinati.

Além de Barros, Guto Silva, Cida, Belinatti, Maria Victória e Ratinho Junior, também discursaram na convenção o vereador de Curitiba, Pier Petruziello, deputados estaduais Galo, Soldado Adriano, Luiz Carlos Martins, Tião Medeiros, Guto Silva, ex-deputado Dilceu Sperafico e os deputados federais Evandro Román, Osmar Serraglio, entre outros.

Fotos: Jonas Oliveira

Confira lista dos nomes indicados no encontro para as chapas de deputados estadual e federal:

DEPUTADO ESTADUAL

Adrialdo Correa Caminhoneiro

Agostinho do Macakéte

Amanda Personal

Amaury Castanho

Anderson Bento Maria

André Charão

Angela Kraus

Annibal Bianchini

Dr. Jorge Bocasanta

Professor Bruno

Bugalski

Catia Valente

Cesar Mello

Christiano Puppi

Cidclay Gabarrão

Coronel Audilene

Coronel Malucelli

Cristina Pieretti

Daiane Lalis

Dani Ziober

Delegado Lara

Cristina Valentin

Giva Curitiba

Gustavo Ferlin

Ike Kroll

Policial Fontana Romar

Ireni Moura

Joanita Kinski

Luciana Müller

Lucio de Marchi

Luiz Carlos Martins

Mestre Madureira

Majô

Marco Andreotti

Mari Volpatto

Maria do Bairro

Maria Victoria

Martheus Simões

Matheus Thum

Matheus Vermelho

Nantes

Paulo Gomes Da TV

Paulo Husaluk

Paulo Janke

Professora Soraia

Reinaldo Vigilante

Sargento Guedes

Sargento Moraes

Soldado Adriano José

Sorrisal O Amigo Do Povo

Teixeirinha

Tielo

Tio Leco

Vandecy Dutra

Vanderlei Cordeiro

DEPUTADO FEDERAL

Adriana Araújo

Adriano Mühlstedt

Alborghetti Neto

Christiane Yared

Dilceu Sperafico

Dr. Sandro Gregorio

Eder Borges

Fabiana Tronenko

Galo

Gilson Kleina

Jessicão

Juiza Zilda Romero

Julieta Reis

Keyla Avila

Marco Brasil

Paulo Leonar

Pedro Lupion

Pier

Prof. Heloisa Ivaszek Jensen

Protetora Carol

Rafael Ragulo

Ricardo Barros

Roberto Aciolli

Rodrigo Salvadori

Roman

Ronaldo Bizotto

Roseli Terapeuta

Sargento Ferreira

Ten Coronel Zocchi

Tião Medeiros e Wanderlei Silva.