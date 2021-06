Arma: polícia civil prende platinense

Numa casa na manhã desta terça-feira na Vila Ribeiro

Na manhã desta terça-feira, dia 29, por volta das dez horas, a equipe da 38ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, composta pelo delegado e investigadores, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal local.

O mandado de busca e apreensão foi representado pela autoridade policial em razão de vítima de violência doméstica narrar ter sofrido ameaças do ex-marido de ser alvejada por disparos de arma de fogo.

No entanto, no local do cumprimento, uma residência na Vila Ribeiro, foi encontrado no quarto do filho do suspeito da violência doméstica, um revólver, calibre 32, da marca Ina (foto).

Além disso, o rapaz de 24 anos, em razão da apreensão de três munições deflagradas, também confessou ser o autor de disparos de arma de fogo realizados na noite anterior, no bairro Jardim Monte das Oliveiras.

Diante de todo o ocorrido, o jovem que confessou ser proprietário do revólver e que já possuía passagem por receptação, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal e também vai responder pelo crime de disparo de arma de fogo.