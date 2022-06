Polícia caça foragido que roubou posto

Na Vila Claro em Santo Antônio da Platina

No dia dia 28 do mês passado por volta das 7h45m um homem entrou num posto de gasolina localizado na Vila Claro e fazendo menção de estar armado deu voz de assalto aos funcionários, subtraindo em seguida a quantia de R$ 453,00 do caixa e evadiu-se na sequência.

Após troca de informações entre policiais civis e policiais militares da agência de inteligência, o suspeito foi identificado como sendo CLEBER HENRIQUE GUILHERME (fotos), platinense de 27 anos.

O delegado representou pela prisão preventiva do suspeito, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo Poder Judiciário local.

Em que pesem diversas tentativas de localização pela polícia, ele não foi encontrado e é considerado foragido, motivo pelo qual o nome do suspeito e imagem estão sendo divulgados nesse momento para localização do seu paradeiro e em conformidade com os termos da Lei de Abuso de Autoridade.

Foi indiciado pela prática do crime de roubo (artigo 157 do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 04 a 10 anos).

Quaisquer informações entrar em contato com a página da Delegacia nas redes sociais ou ligar para 43 3534-8609 (Delegacia) e 43 99150-0190 (Polícia Militar).