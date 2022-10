PM/Sindicato Rural e Conseg ampliam a Segurança Rural

Celular com linha direta do campo para a corporação

José Afonso Junior, presidente do Sindicato Rural Patronal de Santos Antônio da Platina, conduziu importante reunião na sede da entidade na tarde desta sexta-feira, dia 30.

Ele recepcionou os convidados subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, major Márcio Jaquetti; o comandante da 4ª Companhia, capitão Marciano Corsini; o diretor sindical Dionísio Sanches Garcia, o coronel da reserva e ex-comandante do 2ºBPM, Airton Diniz; o presidente do Conseg(Conselho de Segurança), advogado Alex Massarelli e o cabo Emerson Santos, o Santão.

O chacareiro, sitiante, agricultor familiar, fazendeiro e moradores jovens ou de mais idade poderão agora acionar a PM rapidamente quando de ocorrência emergencial, seja um caso de violência doméstica ou mais grave, como roubo agravado.

É que, por meio de parceria, foi comprado e disponibilizado para a PM platinense um aparelho smartphone e através do aplicativo WhasApp o atendimento será agilizado e ampliado. Não será utilizado o 190, trata-se de um canal direto.

Viaturas para a Patrulha Rural, entre outros benefícios, já foram concretizados também por meio dessa união.