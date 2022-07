PM prende quadrilha em Ribeirão do Pinhal

Roubaram posto de combustíveis em Jundiaí do Sul

Nesta quinta-feira (30), por volta das 19 horas, em Jundiaí do Sul, a Polícia Militar foi solicitada por conta de roubo no Posto de Combustíveis São Miguel.

Os autores do crime estavam armados de revólveres numa motocicleta e veículo. As informações eram de que tinham seguido sentido ao município de Ribeirão do Pinhal.

A equipe ao chegar no local percebeu quando transitava um carro com placas de Londrina. Ao avistarem a viatura seguiram no sentido ao bairro rural Triolândia.

Diante da suspeição, os agentes saíram atrás e deram voz de abordagem, porém o motorista ignorou saindo em alta velocidade e seus ocupantes arremessaram diversos objetos na estrada, até que em dado momento o automóvel parou.

Foram abordados quatro sujeitos e dada voz de prisão, lido seus direitos e utilizado o emprego de algemas.

Com o apoio da equipe de Abatiá, foi possível encontrar uma arma de fogo com seis munições intactas e objetos que haviam sido abandonados.

Diante do exposto, os autores (22 anos, 23 anos, 25 anos e 32 anos) juntamente com as vítimas, objetos e veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil ribeiro-pinhalense para que fossem tomada as devidas providências.

Apreendidas Blusas de cor, dois pares de luva, 02 gorros balaclava de cor preta e mais duas folhas de cheque no valor de R$ 3.591,00 (recuperadas), R$ 4.982,00 em dinheiro (recuperados), 01 talão de cheques com 04 folhas ( recuperado), 10 cartões bancários (recuperados), 01 molho de chave de veiculo (recuperado), um Iphone 12 ( roubado).