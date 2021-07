PM prende ladrão de 2 pizzarias de Santo Antônio

Furto foi na madrugada desta quinta-feira e tudo recuperado

Policiais Militares foram acionados para dar atendimento a um furto em andamento em duas pizzarias (La Fontilla e Fornellone), as equipes foram até o local, na avenida Frei Guilherme Faria por volta das três horas da madrugada desta quinta-feira, dia 15, em Santo Antônio da Platina.

Um indivíduo havia acabado de arrombar as portas e ainda estava próximo de um dos estabelecimentos comerciais.

Imediatamente se dirigiram ao local e o abordaram em posse de uma bolsa contendo vários objetos subtraídos no crime: nove litros de uísque, cinco celulares, ferramentas e entre outros objetos e produtos alimentícios.

Questionado, o ladrão confirmou que havia furtado as duas pizzarias. Ele foi identificado, 32 anos, recebeu voz de prisão, encaminhado para Delegacia de Polícia Civil e na sequência Depen(Departamento Penitenciário.

