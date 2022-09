PM prende dois por pensão alimentícia

No Aparecidinho I e na Vila Ribeiro neste início de semana

O Comandante da 4°Cia, capitão Marciano Corsini, juntamente com as equipes ROCAM(Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e RPA (Rádio Patrulha), realizaram cumprimento de mandado judicial. Foi nesta segunda-feira, dia seis, em Santo Antônio da Platina.

Preso um cidadão de 42 anos, o qual foi abordado num bar do bairro Aparecidinho I, e outro de 36, na Vila Ribeiro.

Ambos mandados que estavam em aberto por pensão alimentícia, sendo encaminhados ao DEPEN (Departamento da Polícia Penal) na cidade de Andirá.