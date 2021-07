PM prende dois nesta sexta em SAP

Por porte ilegal de arma dentro de um carro

A ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) realizava patrulhamento na rua Benjamin Constant por volta das 18 horas desta sexta-feira, dia nove, quando viu um Fiat Palio com dois ocupantes.

Promovida a abordagem e em revista veicular foi localizada, no porta luvas, uma garrucha calibre 22 alimentada com duas munições, acondicionada num coldre de couro com mais duas munições intactas.

Dada voz de prisão aos indivíduos (porte ilegal) e carro apreendido por pendências administrativas.