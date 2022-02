PM platinense recupera caminhão roubado em Conselheiro Mairinck

Veículo havia sido levado na rodovia BR-153 em Conselheiro Mairinck

A Rádio Patrulha encontrou na PR-092 em Santo Antônio da Platina nesta sexta-feira (18) um caminhão (foto) que tinha sido roubado em Conselheiro Mairinck. Os ladrões levaram a carga de milho.

De modelo Volvo FH500, da cor branca, estava estacionado próximo ao motel Six Suíte, na BR-153.

Após os agentes terem sido informados do roubo, logo iniciaram o rastreamento do veículo e deslocaram-se até o local, sendo no momento em frente à Daralt Transportes.

Diante dos fatos, o veículo foi entregue à Delegacia de Policia Civil para serem tomadas as medidas pertinentes ao fato