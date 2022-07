PM platinense acha motocicleta clonada

Jovem trocou carro sem documento pela Honda/CG 160 Fan

Nesta terça-feira (05), em Santo Antônio da Platina, ocorreu abordagem sobre atividade suspeita de motorista de moto.

A Equipe ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) avistou na Rua Treze de Maio, por volta das 22h, condutor de motocicleta Honda/CG160 Fan com comportamento estranho. De tal maneira, foi realizada a abordagem e, assim, identificação do sujeito.

No momento da revista pessoal, nada de ilícito encontrado, já em consulta ao sistema SESP/INTRANER, encontrou-se informações a respeito da motocicleta. Esta tem seu registro na cidade de Curitiba/PR, e, sendo feito contato com seu proprietário, ele afirmou que o veículo se encontra em sua propriedade naquela cidade. Em vista disso, os policiais vistoriaram a moto, e viram que seu QRCode, na verdade, era um adesivo, além de que a numeração do chassi havia sido alterada.

Quando questionado o condutor sobre a procedência da motocicleta, respondeu que trocou um carro sem documento pela Honda há alguns dias e não tinha conhecimento de que era clonada.

O automóvel e rapaz de 19 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências.