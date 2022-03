Orientados dezenas de condutores num só dia em S.Antônio

No entorno do Calçadão de Santo Antônio da Platina

A ROCAM (Rondas com Apoio de Motocicletas) promoveu ação de trânsito e orientação na rua Marechal Deodoro, centro de Santo Antônio da Platina nesta quarta-feira, dia nove.

Entre carros (24) e motos (34) abordados 58 veículos.

Os objetivos foram de esclarecimento e prevenção, sendo efetivadas somente seis notificações, com três condutores que não tinham carteira de habilitação, dois por retrovisores em desacordo com as normas, e uma devido motorista estar dirigindo falando ao telefone celular. Participaram os soldados Jacob e Santos.