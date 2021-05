PM apreende um adolescente em SAP

Trabalho de combate às drogas prossegue

Nesta terça-feira, dia 11, um adolescente, de 16 anos, foi apreendido entre as ruas João Guilherme Peixe e Rotary, localizadas na Vila Ribeiro em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações das autoridades responsáveis pelo caso, o menor já é conhecido no meio policial por tráfico de drogas.

Na abordagem, o suspeito tentou esconder, mas encontraram com ele 5 buchas de cocaína e R$ 320,00. Questionado, assumiu que guardava as drogas na casa da avó, mas no local nada foi encontrado.

À vista disso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e, ao realizarem revista íntima, mais 1 bucha de cocaína foi apreendida.