PM apreende cocaína com casal platinense

Moça guardava 18 porções do entorpecente

Nesta terça-feira (14) às 23h55m, a equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel realizou patrulhamento no Aparecidinho II, bairro de Santo Antônio da Platina.

Durante a ação, foram vistos dois indivíduos na via em atitude suspeita, sendo um masculino e outro feminino. Assim, foi feita a abordagem e nada de ilícito encontrado com um dos adolescentes (14 anos), porém com a jovem (17 anos) havia no bolso de sua calça 18 porções de cocaína.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.