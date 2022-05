PM apreende 31 kg de maconha em Japira

Numa mata de estrada rural no trecho entre Japira

Por volta das 14 horas desta terça-feira, dia 24, houve apreensão de grande quantidade de cannabis sativa em Japira.

Havia informação privilegiada de que três indivíduos desembarcaram de uma camionete preta aparentando ser uma Hilux, entraram numa mata às margens da estrada rural (Ubiraja) que liga os municípios de Ibaiti/Japira, com algo grande e um enxadão.

Diante ao exposto as equipes da Agência Local de Inteligência, Rádio Patrulha e Canil do 2°BPM realizaram buscas sendo localizados galão pequeno enterrado contendo invólucros fracionados de maconha e duas balanças; galão grande enterrado contendo 37 tabletes da erva e uma balança. Em seguida, achados mais tabletes no entorno totalizando 51 tabletes da droga chegando a 31 quilos.

Ato contínuo, os objetos e o entorpecente apreendidos foram apresentados na 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ibaiti para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.