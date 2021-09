Platinenses ganham mais três empresas

Cerca de 50 novas vagas de emprego nos próximos meses para o munícipio

O prefeito Professor Zezão e o presidente da Acesap(Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina), Nelson de Camargo, estão satisfeitos e se mostram otimistas com o crescimento econômico do município. “Quanto mais emprego e renda melhor, a cidade acolhe todos os investidores”, diz o chefe do executivo. “Mais opções para os consumidores do Norte Pioneiro visitarem nosso comércio”, pontua o líder empresarial.

Lojas Quero-quero, rede de lojas de materiais de construção e móveis, inaugurará no próximo mês (outubro) em Santo Antônio da Platina. A inauguração será na antiga Casa Rezende/Movelaria Martins, na rua Marechal Deodoro (foto). A loja foi fundada em Santo Cristo, onde fica sua matriz no Rio Grande do Sul, mas hoje atende os estados do Paraná, Santa Catarina, e de São Paulo também.

Ao todo são 427 lojas, com mais de sete mil colaboradores. Para a unidade de Santo Antônio da Platina terá inicialmente 15 novos empregados. Essas vagas estão disponíveis na agência do trabalhador ou no site da loja.

Com isso, haverá aproximadamente 50 novos empregos para a cidade de Santo Antônio da Platina nos próximos meses, prevê Marcão Souza, diretor de Indústria e Comércio local.

A Valdar Móveis, fundada em setembro de 1989 em Jandaia do Sul(PR), hoje em dia tem uma rede de 59 filiais e conta com mais de 700 profissionais. Essa loja será inaugurada em Santo Antônio da Platina, e pretende gerar, logo no início, 15 novos empregos para a cidade. As vagas estão disponíveis na agência do trabalhador. Será instalada onde funcionou até recentemente a Romera (foto)

Na foto acima (Da esquerda para direita), o gerente de expansão das lojas Quero-quero , Sérgio Weiss, José responsável pelo RH da empresa, Ricardo Resende, dono do prédio que eles alugaram, Prefeito Zezão e Antônio Marcos de Souza

Diretor de Indústria e Comércio de Santo Antônio da Platina, Antônio Marcos de Souza

Casas Bahia, rede nacional que costuma contratar muitos trabalhadores, tem previsão de inauguração em Santo Antônio da Platina ainda este ano, onde era a antiga Loja Vale a Pena (foto), do lado de cima do Banco Itaú. A previsão é de gerar cerca de 15 novos empregos iniciais. A Agência do Trabalhador já está recebendo currículos.

O município de União da Vitória, no Paraná, recebeu semana passada a primeira loja da Casas Bahia. Com a inauguração, a Via, dona das marcas Casas Bahia e Ponto, reforça o plano de expansão e otimização do portfólio de lojas com a expectativa de chegar até o fim de 2021 com mais 120 novas lojas físicas em todo país, incluindo a de Santo Antônio da Platina. As novas lojas somam cerca de 5 mil empregos diretos gerados em todo o Brasil.

Com conceito inovador, a unidade oferecerá diversas facilidades para os consumidores da região. Entre eles, a conveniência da experimentação dos produtos, desde TV’s Smart e smartphones, eletroportáteis, refrigeradores, até uma linha completa de móveis e colchões. O mix de produtos nas lojas físicas e no marketplace é composto por 30 milhões de itens.

Na nova unidade, os vendedores já estarão utilizando o sistema Via+ Mobile – aplicativo interno de vendas da Via – que permitirá a eles não só realizarem a venda dos produtos, mas também receber os pagamentos no cartão de crédito e débito, sem que o cliente precise ir até o caixa para concluir a compra.

Presidente da associação comercial platinense, Nelson de Camargo

Além de oferecer um atendimento de excelência para o consumidor, a loja é um hub de serviços que traz apoio logístico relevante para garantir maior agilidade nas entregas, pode ser utilizada como ponto de venda para o lojista parceiro do marketplace e ainda atua como agência do banQi, a carteira digital oferecida.

Com a loja os moradores da região podem aproveitar a praticidade do Retira Rápido, para os clientes que fizerem compras online e quiserem retirar as mercadorias diretamente na loja física.

Outro benefício da loja é que também funciona como agência do banQi, carteira digital da Via, os clientes banQi da região podem aproveitar para fazer saques e depósitos gratuitos.

Neste ano, a região Sul receberá 19 novas lojas das Casas Bahia. O Paraná receberá quatro unidades no Estado(União da Vitória e Santo Antônio da Platina já contadas). O Rio Grande do Sul terá 12 lojas inauguradas e Santa Catarina três.

Prefeito platinense, José Coelho, satisfeito com o desenvolvimento econômico do município