Platinense vence Covid após 29 dias (vídeos)

Fisiculturista conseguiu sobreviver após quase ser desenganado

Depois de 29 dias entre a vida e a morte o platinense Renan Vieira, 32 anos, recebeu alta nesta noite de sábado, dia três, e está em sua casa com a família, junto com a esposa, e os pais, Silvana e Reinaldo Naná. Todos agradecem as orações e os profissionais da saúde.

Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Ele mora na Cidade Joia.

Na saída, foi aplaudido (foto).

É coach, fisiculturista e orientador atendendo atletas também de Jacarezinho, Quatiguá, Joaquim Távora, Pinhalão e Cornélio Procópio, além de manter parcerias com academias e clínicas. “Quem deseja emagrecer ou ganhar massa magra ou engordar de forma saudável pode conseguir com dieta e exercícios”, afirmou durante visita de cortesia ao npdiario em 2019 (foto e vídeo).

Sua rotina de alimentação incluía arroz, feijão, batata, frango, ovo, aveia, salada, pão, frutas e de vez em quando um bolo ou até um vinho.