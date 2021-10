Platinense inaugura loja no Shopping Boulevard em Londrina

Para comemorar esse dia tão especial, será promovido um Coquetel a todos que visitarem a loja no dia da inauguração, das 10 às 22 horas.

Além disso, entre os dias 09 e 12 de outubro, as clientes serão presenteadas com brindes exclusivos e sorteios de vale-compras no total de 800 reais, que acontecerão também no Instagram.