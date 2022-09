Platinense fica em 1º lugar no Agrinho 2022

Conquista no Concurso Redação Nota 10

A estudante do Colégio Estadual Cívico-Militar Dona Moralina Eleutério, Maria Eduarda Sanguini, matriculada no 6º ano, conquistou o 1º lugar da categoria de sua série no Concurso Redação Nota 10 – Agrinho 2022.

A professora de Português, Jucilene Rezende Lessa, comemora junto com a família, colegas e comunidade escolar.

Essa redação é concorrida em três etapas:

Primeiro: em nível de Instituição de Ensino local;

Segunda: em nível Regional e

Terceiro: em nível estadual.

Agora, Maria concorrerá na terceira etapa. Todos os vencedores do concurso e seus professores ganharão um celular. O resultado final será uma seleção feita pela banca especial.

O Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho abrange 12 municípios.

A menina de 12 anos foi a única concorrente vitoriosa de Santo Antônio da Platina, e conta com o apoio de sua família, pais Roni e Sirlene e a irmã Ana Laura.