Na posição mais alta do pódio nas categorias

Fabinho Brito (foto) participou de uma prova de Motocross na cidade de Wenceslau Braz no domingo, dia 19, onde obteve ótimos resultados colocando-se no lugar mais alto do pódio em quatro categorias:

Primeiro na Mx3 nacional; Primeiro na Mx4; Primeiro na Mx Força Livre Nacional e Primeiro na Mx até 250cc.

Seus patrocinadores são Pro Tork, Npdiario, Schmidt Motos e Uma Roda Motopeças.