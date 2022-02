Produtora de Pinhalão vira destaque nacional por causa de morango

Em junho de 2019 a Staw Agricultura recebeu o Selo Brasil Certificado, primeiro morango do estado do Paraná a receber este selo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) na Produção Integrada de Morango (PIMo).

Ingrid foi a primeira mulher produtora a ser certificada no Brasil e, de acordo com ela, a Staw irá manter os dois selos. “Na minha opinião um complementa o outro, acredita. Os dois selos têm várias exigências em comum, com grau alto de dificuldade para obtenção”.

A produtora destaca que as vantagens de ambos os selos é que eles garantem que o produto final tenha uma qualidade muito boa. “Todas as exigências tanto da produção integrada quanto da produção orgânica fazem com que nós produtores busquemos sempre melhorias e tecnologias que ajudem em todo o processo, desde a produção, processamento e armazenamento, agregando, assim, valor ao produto final”.

Ingrid enfatiza que “devido às exigências das certificações, nosso produto tem uma qualidade superior, chamando a atenção de clientes que buscam pela segurança e rastreabilidade do morango”.

Atualmente, a Staw oferece morango in natura, liofilizado e congelado. “O morango liofilizado ainda é pouco conhecido pelo público, mas estamos com um planejamento de marketing para ajudar na divulgação dos benefícios nutricionais proporcionados por ele. Acredito que a partir do momento em que as pessoas souberem que é um alimento saudável, o consumo irá aumentar muito”.

Para a produtora, o selo Brasil Certificado precisa ser mais divulgado, mostrando que é compatível com o selo da Produção Orgânica e que, com sua adoção, o produto melhora muito em qualidade e segurança. “Com mais produtores certificados, a oferta aumentaria, o que populariza o selo, ajudando a aumentar o valor agregado dos produtos certificados”, menciona.

Ingrid agradece aos consumidores e clientes pela confiança e o apoio dos colaboradores e de instituições como Embrapa, Universidade Federal do Paraná, Secretaria de Agricultura de Pinhalão, representada pelo secretário Diego Fraiz e da Prefeitura de Pinhalão, representada pelo prefeito Dionísio Arrais de Alencar, ao consultor agronômico Ronaldo Herculano e também à consultoria de certificação orgânica Basa.