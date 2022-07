Pilotos alinham no gate do Sportbay

O Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross 2022 terá sua quarta etapa realizada neste fim de semana, dias 30 e 31 de julho, em Piên, cidade localiza a 70 quilômetros de Curitiba. Entre as melhores equipes confirmadas na disputa, está a Pro Tork Racing Team, com pilotos em diversas categorias.

Quem se destaca é Paulo Stedile – primeiro colocado na VX4 Especial. Além dele, Alex Junior – segundo na 250cc Pró; Rodrigo Taborda – segundo na VX1 e na VX3 Especial; Matheus Zerbatto – terceiro na VX1; Marcio Lago – segundo na VX4 Nacional e terceiro na VX3 Nacional; Anilton Ximenez – terceiro na VX4 Especial; e Alencar Krefta – terceiro na VX45 Especial e quarto na VX50.

A programação no sábado inicia às 9h30 com os treinos livres e no domingo é retomada às 8h com o classificatório. Quem não puder prestigiar de perto, pode acompanhar a transmissão ao vivo através do canal da Sportbay no YouTube: youtube.com/sportbaytv.

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross

Etapa: 4

Quando: Neste fim de semana, dias 30 e 31

Onde: Motódromo Eduardo Rudnick – Piên

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: youtube.com/sportbaytv

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.