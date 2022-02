Policiais realizaram serviço na tarde desta quarta-feira (09)

Nesta quarta-feira, dia 09, por volta das 16h00, a Polícia Militar realizou patrulhamento rural na Fazenda Júnior Afonso, na Platina, na Fazenda Santa Maria, Santa Clara, Santo Antônio, Estância Aline, Sítio Rosangela, no Bairro dos Glória, no Taquaral, Taquaralzinho, São Sebastião do Paraíso, e Nelore Beka.

Todo o patrulhamento ocorreu sem alteração.