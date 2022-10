Pais pedem auxílio à pós-operatório de hérnia de platinense

Buscam recursos para exames e fisioterapia

O jovem platinense Gabriel Remonte Nespoli (fotos, com os pais), de 23 anos, fez uma cirurgia para retirada de uma hérnia extrusa na lombar em Curitiba, recebeu alta, mas necessita de ajuda para custear o seu tratamento pós-operação como fisioterapia e exames, além do valor do procedimento.

A informação e o pedido são da mãe, Juliana Remonte e do pai, Fernando Nespoli (donos do restaurante e lanchonete (Quintal do Fer).

A hérnia extrusa pode provocar alteração motora, sensitiva, formigamento, diminuição de sensibilidade, alterações esfincterianas e outros sintomas.

Quando uma pessoa tem dor na região lombar significa na região mais baixa da coluna perto da bacia. É também conhecida como “lumbago”, “dor nas costas”, “dor nos rins” ou “dor nos quartos”.