Padre Héliton celebra missa em Ação de Graças

Às 19h30m desta segunda-feira em unidade de assistência às mães

Confirmada celebração de Missa em Ação de Graças às 19h30m na Casa de Apoio Francisco Pró Vida (foto), na rua Aldo Claro de Oliveira, 272, pelo Padre Héliton Ribeiro(foto). Será aberta a todos nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro, em Santo Antônio da Platina.

Fiéis que desejarem, podem levar água para benzer.

A Casa de Apoio atende mães do Hospital Regional do Norte Pioneiro, localizado próximo, com seus bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal conforme informa a gerente, Fátima Navarro.

Oferece serviços de hospedagem, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e lavanderia, sem nenhum custo para mães ou familiares.