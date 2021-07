Sai da UTI e se cura no Hospital Regional (vídeo)

Saída do hospital foi acompanhada por familiares nesta quarta-feira

Após 20 dias na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, dos quais 15 intubado, a cura e a alta às 16 horas desta quarta-feira, dia 14, em Santo Antônio da Platina. José Cláudio Mota Quadri (foto e vídeo) foi recepcionado na saída por familiares e amigos.

O músico Felipe tocou seu saxofone da forma competente de sempre.

O médico Diego Ralph Burani, coordenador da da UTI/Covid, afirmou ao npdiario estar “imensamente agradecido pelo trabalho incansável da equipe; pela parceria da diretora-geral Márcia Altvater; o apoio prestado pela Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná) por meio do presidente Marcello Machado; do secretário de Saúde, Beto Preto, e todos envolvidos, com muito respeito e compromisso com a população da cidade e toda a região”.

Também agradeceu “a todos os colegas médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, assistente social , equipe de limpeza, recepcionistas e administrativos, profissionais que foram escolhidos a dedo, com muita capacidade técnica, treinados e capacitados e o resultado não poderia ser diferente, uma das menores taxas de mortalidade do Paraná”.

Cláudio tem 48 anos, é o administrativo-financeiro da empresa de confecções infantis Baby Duck.

Aguardavam a namorada, a professora Edilene Chaves (foto), seu filho Octávio, os filhos de Cláudio, Rafael e Natália e diversas pessoas próximas, todas muito emocionadas, “agradeço a todos e também as orações”, afirmou.