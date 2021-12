Operação Verão prende traficantes em Joaquim Távora

Eles estavam com 34 pedras de crack e seis porções de maconha

Operação Verão prendeu dois homens nesta terça-feira, dia 21, com 34 pedras de crack e com seis porções de maconha, no bairro Asa Branca em Joaquim Távora.

Por volta das 16 horas, a equipe ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) efetuava patrulhamento na cidade, quando se deparou com três indivíduos em atitude suspeita, demonstrando nervosismo.

Foi dada voz de abordagem, e em revista pessoal em um dos sujeitos (21 anos), encontraram 34 pedras de crack embaladas individualmente em papel alumínio, pesando 5 gramas. Além disso, no outro bolso, estava uma porção de maconha embalada em sacola transparente, de aproximadamente 1 grama, e notas baixas totalizando R$50,00.

Já na revista no outro indivíduo (20 anos) estava 5 porções de maconha, totalizando 8 gramas.

Diante aos fatos, os abordados foram encaminhados para à Delegacia de Policia Civil.